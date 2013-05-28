عاهل السعودية يصدر مرسوما بتعيين نجله الأمير متعب وزيرا للحرس الوطنى

أصدر الملك عبد الله، عاهل السعودية، مرسوما يقضى بتحويل الحرس الوطنى إلى وزارة باسم وزارة الحرس الوطنى، وعين ابنه، الأمير متعب، قائد الحرس الوطنى، وزيرا لها.

يشار إلى أن الحرس الوطنى يعد من قوات النخبة فى السعودية، ويتولى مهمة الدفاع عن النظام وحمايته.

صدر المرسوم الملكى اليوم، الاثنين، ولم يقدم البلاط الملكى أى تفسير إيضاحى للقرار، كما لم يتضح بعد الآثار المترتبة على تغيير كهذا.

كان الملك عبد الله قد أصدر قرارا فى نوفمبر 2010 بتعيين الأمير متعب (60 عاما) وزيرا للدولة، وعضوا فى مجلس الوزراء، ورئيسا للحرس الوطنى.

التحق الأمير متعب- ثالث أبناء الملك عبد الله- بالحرس الوطنى برتبة ملازم، بعد تخرجه من أكاديمية ساندهيرست العسكرية فى بريطانيا، وتدرج إلى أن وصل إلى رتبة فريق أول، إلى أن عينه الملك نائبا لقائد الحرس الوطنى على درجة وزير عام 2009.