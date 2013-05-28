"العربي لاستقلال القضاء": رجال الجيش قادرون على اختيار الرئيس ونواب الشعب

ناصر أمين: التصويت في الانتخابات ليس حقا للمواطن ولكن واجب عليه

كتب : محمد عاشور منذ 2 دقيقة

قال الناشط الحقوقي ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، إن ما ورد من المحكمة الدستورية العليا بشأن أحقية أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة في التصويت في الانتخابات يعد تحليلا كاشفا للثوابت القانونية والدستورية، وليس منشئا له.

وأوضح أمين، خلال لقائه ببرنامج "آخر كلام" مع الإعلامي يسري فودة، أن التصويت في الانتخابات ليس حقا للمواطن ولكن واجب عليه، لذلك نص القانون على إعفاء رجال القوات المسلحة والشرطة من هذا الواجب وليس حرمانهم منه، بحسب قوله.

وأكد أن القوات المسلحة قادرة على عدم السماح بتفشي حالة الانقسام بها، مشيرا إلى أن رجال الجيش ظلوا في الشارع المصري لمدة 500 يوم بعد الثورة ولم يتأثروا بالانقسام السياسي الدائر، مشددا على أن "الثورة المصرية رفعت من وعي الشعب المصري، ومن العيب أن نتهم جنود القوات المسلحة بالجهل أو عدم القدرة على إبداء الرأي". ولفت إلى أن رجال القوات المسلحة قادرين على أن يفرِّقوا بين واجبه المهني والوطني في أداء علمهم، وواجبهم السياسي في اختيار رئيسهم أو نوابهم.