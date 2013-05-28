أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

"العربي لاستقلال القضاء": رجال الجيش قادرون على اختيار الرئيس ونواب الشعب

Google+ Print
"العربي لاستقلال القضاء": رجال الجيش قادرون على اختيار الرئيس ونواب الشعب "العربي لاستقلال القضاء": رجال الجيش قادرون على اختيار الرئيس ونواب الشعب
ناصر أمين: التصويت في الانتخابات ليس حقا للمواطن ولكن واجب عليه

كتب : محمد عاشور منذ 2 دقيقة

قال الناشط الحقوقي ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، إن ما ورد من المحكمة الدستورية العليا بشأن أحقية أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة في التصويت في الانتخابات يعد تحليلا كاشفا للثوابت القانونية والدستورية، وليس منشئا له.

وأوضح أمين، خلال لقائه ببرنامج "آخر كلام" مع الإعلامي يسري فودة، أن التصويت في الانتخابات ليس حقا للمواطن ولكن واجب عليه، لذلك نص القانون على إعفاء رجال القوات المسلحة والشرطة من هذا الواجب وليس حرمانهم منه، بحسب قوله.

وأكد أن القوات المسلحة قادرة على عدم السماح بتفشي حالة الانقسام بها، مشيرا إلى أن رجال الجيش ظلوا في الشارع المصري لمدة 500 يوم بعد الثورة ولم يتأثروا بالانقسام السياسي الدائر، مشددا على أن "الثورة المصرية رفعت من وعي الشعب المصري، ومن العيب أن نتهم جنود القوات المسلحة بالجهل أو عدم القدرة على إبداء الرأي". ولفت إلى أن رجال القوات المسلحة قادرين على أن يفرِّقوا بين واجبه المهني والوطني في أداء علمهم، وواجبهم السياسي في اختيار رئيسهم أو نوابهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام