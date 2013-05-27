تهاني الجبالي: لا يستطيع مرسي إلغاء أحقية الجيش والشرطة في التصويت

قانون السلطة القضائية مسمار أخير في نعش النظام ..ومخطط تقسيم مصر جار بقوة

كتب : فاطمة النشابي وهيثم البرعي منذ 0 دقيقة

قالت المستشارة تهاني الجبالي النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه ليس من حق الرئيس محمد مرسي الاستفتاء لإلغاء تصويت الجيش في الانتخابات، وذلك بعد أن منحت المحكمة الدستورية العليا أفراد الجيش والشرطة الحق في التصويت بالانتخابات المقبلة.

وأضافت الجبالي، في لقاء مع الإعلامي معتز الدمرداش على قناة "الحياة 2"، أن ما ذكره عضو باللجنة القانونية لرئاسة الجمهورية بأنه سيطلب من الرئيس الاستفتاء على قرار الدستورية "شيء غير قانوني"، مضيفة "الضمير القانوني لمستشاري الرئيس في خبر كان".

وقالت "إن أي من قيادات القوات المسلحة يمكنه الترشح لرئاسة الجمهورية في حال تقديمه استقتالته".

ووصفت الجبالي قانون السلطة القضائية الذي يحاول مجلس الشورى تمريره بأنه "المسمار الأخير في نعش هذا النظام، وأنه ليس من حق الشورى إقرار قانون يطيح بـ 4 آلاف قاض دون وجه حق، وهم من أصحاب الكفاءات".

وأكدت أن "مخطط تقسيم مصر يجرى تحقيقه الآن بقوة، والدليل ما يحدث في سيناء خلال الأيام الماضية وسيطرة بعض الجهاديين عليها".

وحول تعيين المستشار حاتم بجاتو وزيرا للدولة للشئون القانونية، أوضحت أن "التاريخ سيحكم على مواقف الأشخاص"، وتابعت "نحن الآن نمر بحالة لتهديد أركان الدولة الوطنية المصرية".

وانتقدت الجبالي وجود مستشار للرئيس للشؤون الخارجية في ظل وجود وزارة الخارجية ووزير الخارجية.