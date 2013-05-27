دراسة: التدخين يرفع فرص الإصابة بأمراض الكلى بنسبة 60%

التدخين من العادات الصحية الضارة للغاية، التى تساهم فى رفع فرص الإصابة بالعديد من الأمراض مثل أمراض الضغط والقلب وتصلب الشرايين والسكر والزهايمر، وكشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من مركز جونز هوبكنز للأبحاث الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية، عن بعض المخاطر الجديدة التى يحدثها تدخين السجائر.

وأشارت الدراسة إلى أن تدخين السجائر يرفع فرص الإصابة بأمراض الكلى بنسبة 60% مقارنة بالأشخاص الذين لا يدخنون، وكما نوه الباحثون إلى أن تناول الطعام الصحى المتوازن وإتباع العادات الغذائية الصحيحة والسليمة هو السبيل الوحيد للحد من الإصابة بأمراض الكلى، وكما كشف الباحثون أن السمنة من أهم الأسباب أيضا ً التى تحفز الإصابة بأمراض الكلى.

وأضافت الدراسة التى نشرت مؤخراً بالدورية الأمريكية لأمراض الكلى "American Journal of Kidney Disease" عن أن اتباع العادات الغذائية الضارة مثل تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والمصنعة مثل اللانشون والبسطرمة والسوسيس، والإكثار من الأطعمة الغنية بالملح والإسراف فى المشروبات الغازية يرفع فرص الإصابة بأمراض الكلى، وكما أن أشاروا إلى أن التقليل من تناول الفواكه والخضراوات الطازجة والبقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان منخفضة الدهن يحدث تلك النتائج الخطيرة نفسها وهو ما يجب أن ينتبه له الإنسان .