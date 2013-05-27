أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: التدخين يرفع فرص الإصابة بأمراض الكلى بنسبة 60%

Google+ Print
دراسة: التدخين يرفع فرص الإصابة بأمراض الكلى بنسبة 60% دراسة: التدخين يرفع فرص الإصابة بأمراض الكلى بنسبة 60%

التدخين من العادات الصحية الضارة للغاية، التى تساهم فى رفع فرص الإصابة بالعديد من الأمراض مثل أمراض الضغط والقلب وتصلب الشرايين والسكر والزهايمر، وكشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من مركز جونز هوبكنز للأبحاث الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية، عن بعض المخاطر الجديدة التى يحدثها تدخين السجائر.

وأشارت الدراسة إلى أن تدخين السجائر يرفع فرص الإصابة بأمراض الكلى بنسبة 60% مقارنة بالأشخاص الذين لا يدخنون، وكما نوه الباحثون إلى أن تناول الطعام الصحى المتوازن وإتباع العادات الغذائية الصحيحة والسليمة هو السبيل الوحيد للحد من الإصابة بأمراض الكلى، وكما كشف الباحثون أن السمنة من أهم الأسباب أيضا ً التى تحفز الإصابة بأمراض الكلى.

وأضافت الدراسة التى نشرت مؤخراً بالدورية الأمريكية لأمراض الكلى "American Journal of Kidney Disease" عن أن اتباع العادات الغذائية الضارة مثل تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والمصنعة مثل اللانشون والبسطرمة والسوسيس، والإكثار من الأطعمة الغنية بالملح والإسراف فى المشروبات الغازية يرفع فرص الإصابة بأمراض الكلى، وكما أن أشاروا إلى أن التقليل من تناول الفواكه والخضراوات الطازجة والبقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان منخفضة الدهن يحدث تلك النتائج الخطيرة نفسها وهو ما يجب أن ينتبه له الإنسان .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365