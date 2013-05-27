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المؤتمر العام الوطنى يصادق على تعيين وزير داخلية جديد فى ليبيا

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المؤتمر العام الوطنى يصادق على تعيين وزير داخلية جديد فى ليبيا المؤتمر العام الوطنى يصادق على تعيين وزير داخلية جديد فى ليبيا

أعلن المؤتمر الوطنى العام، أعلى هيئة سياسية وتشريعية فى ليبيا، اليوم أنه صادق على اقتراح رئيس تعيين محمد خليفة الشيخ وزيرا للداخلية بدلا من عاشور شوايل المستقيل.

وأعلن المكتب الصحفى للمؤتمر فى بيان أن "أعضاء المؤتمر الوطنى صادقوا مساء الأحد على محمد خليفة الشيخ الذى اقترحه رئيس الحكومة ليحل محل عاشور شوايل الذى قدم استقالته".

وأضاف أن الشيخ "أدى اليمين أمام المؤتمر الوطنى العام وسيتولى مهامه مباشرة" بعد ذلك، وأفاد مصدر فى الحكومة الليبية أن شوايل الذى تولى مهامه فى نوفمبر 2012 استقال بداية مايو "لأسباب شخصية".

وأضاف أن استقالته قد تكون بسبب المصادقة على قانون عزل المسئولين السابقين فى نظام معمر القذافى فى الخامس من مايو، وقد يكون القانون ينطبق على شوايل، حيث إنه تولى عدة مناصب مسؤولية فى جهاز أمن النظام السابق وخصوصا فى بنغازى

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مصر 365

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