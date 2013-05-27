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رئيس الوزراء الليبي يتهم أحد أبناء القذافي بتسويق الإرهاب والسلفية في النيجر

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رئيس الوزراء الليبي يتهم أحد أبناء القذافي بتسويق الإرهاب والسلفية في النيجر رئيس الوزراء الليبي يتهم أحد أبناء القذافي بتسويق الإرهاب والسلفية في النيجر
زيدان يطالب الاتحاد الأوربي بالتعاون مع السلطات الليبية في تدريب الجيش والشرطة وتشكيل الحرس الوطني

كتب : أ ش أ منذ 39 دقيقة

أكد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أن أولويات بلاده حالياً تتمثل في إنجاز الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون واحترام حقوق الإنسان وتوفير المناخ المناسب لتعاون إقليمي مثمر.

وتعهد زيدان، في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم، مع رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي باتخاذ بلاده للإجراءات التى تحول دون تسلل المتشدديين إلى دول الجوار، رافضا تصريحات الرئيس النيجري محمد أيسوفو الذي أعلن خلالها أن المسلحين الذين شنوا هجومين على النيجر كانوا قد قدموا من ليبيا.

ووجه زيدان اتهامات صريحة للساعدي أحد أبناء الزعيم الليبي معمر القذافي، ومعاونيه الموجودين في النيجر بالمسئولية عن تسويق الإرهاب والسلفية في النيجر، معتبرا أن "تحركات هؤلاء قد تسببت في أحداث مؤسفة كثيرة.

وأكد أن بلاده جادة في اتخاذ كل التدابير اللازمة لضبط حدودها، حيث "نريد أن تكون بلادنا عامل سلم واستقرار في المنطقة"، على حد تعبيره وأشار زيدان إلى أنه سبق وطالب الاتحاد ودوله الأعضاء بالتعاون مع السلطات الليبية في موضوع تدريب الجيش والشرطة وتشكيل الحرس الوطني.

ومن جانبه، أكد رئيس الاتحاد الأوروبي "هيرمان فان رومباى التزام دول التكتل الموحد بالمساهمة في تعزيز الاستقرار والسلم في ليبيا بصفة خاصة وفى المنطقة بصفة عامة.

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