عمرو موسى: إصرار "الشورى" على مناقشة "السلطة القضائية" دليل على الالتباس

كتب : محمود حسونة: منذ 14 دقيقة

قال عمرو موسي، رئيس حزب المؤتمر والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطني، إن إصرار مجلس الشورى على نظر مشروع قانون السلطة القضائية دليل على الالتباس في إدارة أمور البلاد.

وأضاف موسي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن رئيس الجمهورية وعد بحل هذا الموضوع من خلال مؤتمر يعقده مع مجلس القضاء الأعلى ويحضره رئيس وممثلو نادي القضاة.

وتابع: "تفاءلنا بأن العقل والحكمة يمكن أن يكون لهما مكان في الإدارة الحالية للأمور، وأنه مع الأسف هناك قوى متضاربة فيما يبدو تطبع طريقة إدارة العهد الحالي لمختلف المشاكل التي تواجهنا، هذا وضع أصبح لا يبشر بخير، التشاؤم يتصاعد".