مساعدات كويتية بقيمة 2,5 مليار دولار إلى سلطنة عمان

أعلنت سلطنة عمان، اليوم، توقيع اتفاق مع الكويت، يتضمن مساعدات بقيمة 2,5 مليار دولار، كجزء من المنح التى يقدمها مجلس التعاون الخليجى، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الاتفاق يسمح لعمان بتلقى مبلغ 250 مليون دولار سنويا لمدة عشرة أعوام.

وأضافت أن هذه المبالغ ستستخدم فى تشييد البنى التحتية ومشاريع مشتركة مع دول الخليج، وعمان والكويت من أعضاء مجلس التعاون، الذى يضم أيضاً السعودية والإمارات وقطر والبحرين.

وكان المجلس قرر فى مارس 2011 برنامج مساعدات بقيمة 20 مليار دولار للبحرين وعمان البلدين الأقل ثراء بالنفط، وذلك بهدف حمايتهما من الاحتجاجات الشعبية التى عصفت بعدد من الدول العربية، وقد تعهدت السعودية والإمارات وقطر والكويت بتقديم كل منها خمسة مليار دولار للبرنامج.