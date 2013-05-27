النيابة العامة تعلن عن مسابقة لشغل وظائف إدارية للمؤهلات العليا

كتب : الوليد إسماعيل وفاطمة النشابي منذ 54 دقيقة

أعلن المستشار مصطفى دويدار، المتحدث باسم النيابة العامة، عن مسابقة داخل النيابة من أجل تعيين موظفين إداريين لشغل وظائف سكرتير جلسة وسكرتير تحقيق، من أصحاب المؤهلات العليا، وأن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال من حقوق أو تجارة أو حاسب آلي أو ما يعادله.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته النيابة العامة لعرض ملامح التطوير في أعمال النيابة، أن شغل الوظائف يعتمد على الكفاءة بدون أي وساطة أو محسوبية.

وقال المستشار مصطفي دويدار، إن شروط التوظف لشغل تلك الوظائف هي:

1- أن يكون المتقدم من حملة المؤهلات العليا

2- ألا يزيد عمره عن 30 عامًا

3- أن يتم التقديم في النيابة الكلية التابع لها مكان إقامته

4- تكون الأولوية في التعيين لأصحاب التقديرات الأعلى ثم الأكبر سنًا

وأوضح دويدار أن الإعلان بشكل تفصيلي عن المسابقة وشروطها الكاملة سيتم خلال الساعات المقبلة من خلال موقع النيابة العامة ببوابة الحكومة الإليكترونية.