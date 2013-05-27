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بالصور│ "النور" بكفر الشيخ ينظم قافلة بيطرية بقرى المحافظة

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بالصور│ "النور" بكفر الشيخ ينظم قافلة بيطرية بقرى المحافظة بالصور│ "النور" بكفر الشيخ ينظم قافلة بيطرية بقرى المحافظة
شارك فيها نقيب البيطريين بالمحافظة وأساتذة من جامعة كفر الشيخ

كتب : كفر الشيخ منذ 29 دقيقة

نظمت اللجنة الطبية البيطرية بحزب النور بكفر الشيخ، أولى القوافل الطبية البيطرية المجانية بقرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، وشملت تخصصات "تناسليات، جراحة، باطنة، أمراض معدية، وأمراض دواجن".

وتم إجراء الكشف والعلاج بالمجان لعدد 566 حالة، انتفع بها أكثر من 58 مربيا من أهالي القرية.

شارك في القافلة الدكتور حسن حلمي عطية أمين اللجنة البيطرية عن حزب النور بمحافظة كفر الشيخ ونقيب البيطريين، وقام بالكشف على حالات الدواجن والإشراف العام على القافلة، وشارك أيضاً الدكتور أيمن شوقي أستاذ جراحة الحيوان بكلية الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور الدسوقي السعيد ناصف، مدرس التغذية بكلية الطب البيطري بكفر الشيخ، الدكتور أحمد أحمد حمزة، أستاذ ورئيس قسم الأسماك بمديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، الدكتور عبد الحميد فكري إبراهيم بوحدة دقلت البيطرية.

وصرح محمد عقبة، المنسق الإعلامي لحزب النور، بأن القافلة تعد الأولى ضمن القوافل البيطيرية التي سينظمها الحزب بقرى المحافظة، لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

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