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"الإبراشي" يفض مشاجرة بين لواء جيش ومديرة مركز ابن خلدون بسبب التصويت

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"الإبراشي" يفض مشاجرة بين لواء جيش ومديرة مركز ابن خلدون بسبب التصويت "الإبراشي" يفض مشاجرة بين لواء جيش ومديرة مركز ابن خلدون بسبب التصويت

كتب : فاطمة النشابي منذ 21 دقيقة

اضطر الإعلامي وائل الإبراشي إلى فض مشاجرة كلامية نشبت بين داليا ريادة، المدير التنفيذي لمركز إبن خلدون، من جانب، وتيسير الطوبجي، لواء متقاعد، والنقيب هشام صالح، المتحدث باسم نادي ضباط الشرطة من جانب أخر بسبب السماح لضباط الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، خلال حلقة برنامج "العاشرة مساء" مساء أمس على قناة "دريم".

مديرة مركز ابن خلدون، كانت هاجمت القرار، قائلة: "السماح لضباط الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات سيؤدي إلى "حرب أهلية" بالفعل، لافتة إلى أن السماح لهم سيعيد إلى الصراع القبلي مثلما كان.

وأشارت إلى أن إقحام ضباط الجيش، والشرطة بالمشاركة في العملية الانتخابية سيؤدي إلى عملية احتقان شديدة لأن الناس لا تزال لديها عقدة من رجال الشرطة.

هذا الكلام، اعترض عليه اللواء تيسير الطوبجي، قائلاً لمديرة المركز: "احنا مواطنين يا أستاذة داليا.. والسماح لنا بالتصويت هو حق أصيل على اعتبار أننا مواطنون مصريون ولسنا أجانب، ولنا حق مباشرة الحقوق السياسية، وكثيرًا ما طالبنا بإقرار حقنا الدستوري بالتصويت في الانتخابات".

واقترح اللواء تيسير على السلطات أن تنظم عملية التصويت بحيث لا تتعارض مع موعد تصويت المواطنين مثلما تم تنظيم تصويت المصريين في الخارج.

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