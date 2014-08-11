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دلال الدوب أفضل فاشينيستا عربية

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دلال الدوب أفضل فاشينيستا عربية دلال الدوب أفضل فاشينيستا عربية

الإثنين 11-08-2014 19:46

فازت الفاشنيستا دلال الدوب بلقب أفضل فاشينيستا عربية بعد أن تفوقت على 15 صبية عربية تبارين على مدى شهرين عبر موقع "سيدتي نت".
دلال حلّت في المرتبة الأولى بعد أن حازت على نسبة 63.16%من الأصوات، فيما حلّت جيسيكا قهواتي في المرتبة الثانية بنسبة 6.68% وحصدت العنود بدر المرتبة الثالثة بنسبة 4.47%.
وقد اختار "سيدتي نت" 5 أسماء لفتيات شاركن في التصويت، لتفوز كل منهن بعقد من اللؤلؤ من مجوهرات LIALI:
 

الفائزات هنّ:
1- Merine Fatima Zohra
2- Marwa Hallal
3- Sarah Alali
4- Farah Chacra
5- منتهى عباس عبدالوهاب

 

 تابعوا حوار سيدتي نت مع الفاشينستا دلال الدوب

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