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محمد كامون..أول رئيس وزراء مسلم في أفريقيا الوسطى

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عينت رئيسة جمهورية أفريقيا الوسطى، كاترين سامبا بانزا، الأحد، محمد كامون، رئيسا للوزراء لقيادة المرحلة الانتقالية وهي سابقة منذ استقلال البلاد.

ومحمد كامون كان يتولى منصب المستشار الخاص لدى الرئاسة وعين رئيسا للوزراء بمرسوم رئاسي، بحسب ما أعلن متحدث باسم الرئاسة للإذاعة العامة.

ورئيس الوزراء الجديد المسلم متخصص في الشؤون المالية وكان تولى منصب مدير عام المالية في عهد الرئيس الأسبق فرنسوا بوزيزي (2003-2013).

ويأتي تعيينه بعد نحو أسبوعين من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع نهاية يوليو الماضي، في برازافيل بين أطراف الأزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى وضمنهم تحالف «سيليكا« الذي يهيمن عليه مسلمو البلد.

وقبل تحالف «سيليكا» ومليشيات «انتي بالاكا» المسيحية في اللحظة الأخيرة من اجتماعهم بالعاصمة الكونغولية في 23 يوليو الماضي، وتحت ضغط دولي، توقيع اتفاق هش لوقف إطلاق النار من شأنه أن يطلق مجددا عملية الانتقال السياسي المعطلة منذ أشهر.

وكانت حكومة رئيس الوزراء أندري نزابايكي المكونة أساسا من تكنوقراط، استقالت في خضم ذلك بطلب من الرئيسة التي أجرت منذ ذلك التاريخ العديد من المشاورات.

وشكل وجود مليشيات «أنتي بالاكا» و«سيليكا» داخل الجديدة رهان تلك المشاورات وموضع جدل في البلاد.

ولا تزال جمهورية أفريقيا الوسطى تعاني منذ أكثر من عام من أعمال العنف الطائفية التي خلفت آلاف القتلى وفظاعات لا حصر لها نفذتها حركات مسلحة.

ويأتي تعيين كامون إثر استقالة أندريه نزابايكي، في 5 أغسطس الجاري، بناء على طلب من الرئيسة الانتقالية، حرصا منها على تشكيل حكومة «أكثر تمثيلية» لمختلف الأطراف الفاعلة في البلاد، تنفيذا لمقتضيات اتفاقية برازافيل.

وتقضي اتفاقية برازفيل ، الذي تمت برعاية إقليمية (الكاميرون وجمهورية الكونغو، وتشاد وغينيا الاستوائية والجابون) بـ«وقف إطلاق النار بين الميليشيات المسلّحة الرئيسية في أفريقيا الوسطى»، و«تجميع كل مقاتلي المجموعات الموقّعة على الاتفاق في غضون 45 يوما»، تمهيدا لإنشاء برنامج لنزع السلاح ووقف التعبئة.

وبحسب مراقبين، فإن تعيين رئيس وزراء مسلم يتفق والمنطق الذي تدعمه الرئيسة الانتقالية والقاضي بضرورة معالجة قضية تمثيل المسلمين في الحكومة، حيث يشتكي المسلمون من ضعف تمثيلهم في السلطة، منذ استقالة الرئيس السابق ميشيل دجوتوديا (24 مارس2013 – 10 يناير 2014)، خامس رئيس لجمهورية أفريقيا الوسطى، وأول مسلم يتولى الرئاسة.

وكان صراع على السلطة اندلع العام الماضي في أفريقيا الوسطى، الغنية بالثروات المعدنية، وتطور إلى اقتتال طائفي بين «السيليكا» و«أنتي بالاكا» (مليشيات مسلحة مسيحية)، قتل فيه الآلاف، بحسب الأمم المتحدة.

واستدعت الأزمة تدخّل فرنسا عسكريا، كما نشر الاتحاد الأفريقي بعثة لدعم أفريقيا الوسطى باسم «ميسكا»، ثم قرر مجلس الأمن الدولي، في العاشر من مايو الماضي، نشر قوة حفظ سلام، تحت اسم «مينوسكا»، مكونة من 12 ألف جندي.

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