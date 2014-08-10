كنائس نيجيريا تحظر القبلات والمصافحة لمنع انتشار «الإيبولا»

أكد مواطنون نيجيريون، أن بعض كنائس البلاد حظرت المصافحة بالأيدي والقبلات أثناء قداس، الأحد، لمنع انتشار فيروس «إيبولا»، الذي وصل إلى نيجيريا مؤخرا وأدى إلى وفاة ممرضة نيجيرية كانت قد شاركت في علاج الدبلوماسي باتريك ساوير، الذي يحمل الجنسيتين الليبيرية والأمريكية وتوفي بأحد مستشفيات لاجوس منذ أيام بسبب الفيروس بالإضافة إلى عشرات المواطنين الذين تم عزلهم صحيا.

وقال القس جون أونيكان، مطران إحدى الكنائس الكاثوليكية في أبوجا في تصريحات صحفية، إن الكنيسة نصحت المواطنين بالتوقف عن المصافحة بشكل مؤقت إلى أن يتم الـتأكد من القضاء علي الفيروس، مؤكدا أن الإجراء وقائي ولا يمكن الاستمرار فيه لأن المصافحة هي تعبير عن الحب والسلام كما ورد في الإنجيل.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية منذ أيام ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس «إيبولا» في غينيا وسيراليون وليبيريا ونيجيريا إلى ما يقرب من ألف شخص بالإضافة إلى مئات الإصابات في الدول الأربع.

وكانت حكومة ولاية لاجوس قد طالبت المواطنين منذ أيام تجنب التجمعات الكبيرة بالمساجد والكنائس لمنع انتشار فيروس «إيبولا»، حيث قال مفوض الصحة بالولاية جيدي إدريس، الخميس الماضي، إن هذا الإجراء أصبح ضروريا بعد وفاة الدبلوماسي والممرضة والحجر علي العشرات صحيا لمنع انتشار المرض.