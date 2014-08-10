الألمانية: أنباء حول موافقة الوفد الفلسطينى على هدنة جديدة فى غزة

وافق الوفد الفلسطينى للتهدئة فى قطاع غزة على مقترح مصرى، للالتزام بوقف جديد لإطلاق النار لمدة 72 ساعة فى غزة .

نقلت ذلك اليوم الأحد، تقارير صحفية عن مصدر فلسطينى بالقاهرة .

كان رئيس الوفد الفلسطينى لمفاوضات التهدئة فى القاهرة عزام الأحمد قد قال فى وقت سابق اليوم الأحد، إننا "سنجتمع مع رئيس المخابرات المصرية الوزير محمد التهامى صباح اليوم الأحد، لبحث آخر ما توصلت إليه المستجدات بشأن وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن الأحمد القول: "إذا تأكد لنا أن الوفد الإسرائيلى سيضع شروطا لعودته إلى القاهرة للتفاوض، فإننا لن نقبل بأى شرط لاستمرار التفاوض" .

ودعا الوفد الإسرائيلى للحضور إلى القاهرة ليطرح ما يريد، وقال: "ولكن لا يحق له أن يفرض شروطا مسبقة"، مؤكدا أنه 'إذا تأكد عدم حضوره اليوم الأحد، فإننا سنغادر القاهرة للتشاور مع الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية بشأن ذلك".