أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري -
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ملاعب ONsport: حصاد المباريات الأوروبية لهذا الأسبوع - الاثنين 3 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي الميرغني في عيد ميلاده -
من يحسم صراع «المربع الذهبي» في الدوري؟ -
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير التموين: سيتم إنشاء بورصة لتداول الحبوب والقمح بالمنطقة العربية

Google+ Print
وزير التموين: سيتم إنشاء بورصة لتداول الحبوب والقمح بالمنطقة العربية وزير التموين: سيتم إنشاء بورصة لتداول الحبوب والقمح بالمنطقة العربية

أكد الدكتور خالد حنفى، وزير ، أن ستصنف القمح المصرى خلال شهور ، مضيفا أنه سيتم إنشاء بورصة سلعية لتداول الحبوب والأقماح فى المنطقة العربية.

وذكر حنفى خلال المؤتمر الذى تنظمه الأكاديمية لإطلاق مبادرة لإنشاء شركة تكنولوجية لاستخدام الصوامع البلاستيكية لتخزين القمح بحضور وزراء الإنتاج الحربى، والبحث العلمى ورئيس أكاديمية البحث العلمى أن المشروع سيكون بداية جيدة ونواه للتعاون بين كل الجهات، لافتا إلى أن مصر ستشهد فى الفترة المقبلة طفرة كبيرة فى الاكتفاء الذاتى من القمح وتطوير طرق تخزينه.
>


>smsinnerpage.jpg
stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك

تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري

تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر "

تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر "

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف :لدينا مبررات لحجم التفاوت في حقوق الإنسان المصري

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف :لدينا مبررات لحجم التفاوت في حقوق الإنسان المصري