وزير التموين: سيتم إنشاء بورصة لتداول الحبوب والقمح بالمنطقة العربية

أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، أن مصر ستصنف القمح المصرى خلال شهور ، مضيفا أنه سيتم إنشاء بورصة سلعية لتداول الحبوب والأقماح فى المنطقة العربية.

وذكر حنفى خلال المؤتمر الذى تنظمه الأكاديمية لإطلاق مبادرة لإنشاء شركة تكنولوجية لاستخدام الصوامع البلاستيكية لتخزين القمح بحضور وزراء الإنتاج الحربى، والبحث العلمى ورئيس أكاديمية البحث العلمى أن المشروع سيكون بداية جيدة ونواه للتعاون بين كل الجهات، لافتا إلى أن مصر ستشهد فى الفترة المقبلة طفرة كبيرة فى الاكتفاء الذاتى من القمح وتطوير طرق تخزينه.

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