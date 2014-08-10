أخبار عاجلة

تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك -
ملاعب ONsport - الحلقة الكاملة - 3 أبريل 2017 -
استخدام قنبلة بدائية الصنع في تفجير سان بطرسبرج -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري -
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ملاعب ONsport: حصاد المباريات الأوروبية لهذا الأسبوع - الاثنين 3 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس التعبئة والإحصاء: القرارات الاقتصادية الأخيرة دواء مر لابد منه

Google+ Print
رئيس التعبئة والإحصاء: القرارات الاقتصادية الأخيرة دواء مر لابد منه رئيس التعبئة والإحصاء: القرارات الاقتصادية الأخيرة دواء مر لابد منه

قال اللواء أبو بكر الجندى رئيس مركز التعبئة العامة والإحصاء، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة التى أصدرتها من رفع الوقود السجائر وشرائح الكهرباء كان بمثابة الدواء المر الذى كان لا بد منه حتى تسير عجلة الإنتاج ويعود الدعم لمستحقيه.

وأضاف اللواء أبو بكر الجندى، فى مداخلة هاتفية عبر فضائية "on tv"، إن معدل التضخم خلال شهر يوليو ارتفع بنسبة 3.3% مقارنة بشهر يونيو الماضى، وذلك بعد القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة وارتفاع الأسعار، متوقعا انخفاض هذا المعدل الشهر القادم، حيث قال: "أتوقع عدم وجود هذا الرقم الشهر القادم ولا حتى نصه".


>smsinnerpage.jpg
stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

قطار غلاء الأسعار يصل محطة الأسماك.. والأهالي: «هناكل ايه؟»

قطار غلاء الأسعار يصل محطة الأسماك.. والأهالي: «هناكل ايه؟»

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي