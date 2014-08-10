رئيس التعبئة والإحصاء: القرارات الاقتصادية الأخيرة دواء مر لابد منه

قال اللواء أبو بكر الجندى رئيس مركز التعبئة العامة والإحصاء، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة التى أصدرتها الحكومة من رفع أسعار الوقود السجائر وشرائح الكهرباء كان بمثابة الدواء المر الذى كان لا بد منه حتى تسير عجلة الإنتاج ويعود الدعم لمستحقيه.

وأضاف اللواء أبو بكر الجندى، فى مداخلة هاتفية عبر فضائية "on tv"، إن معدل التضخم خلال شهر يوليو ارتفع بنسبة 3.3% مقارنة بشهر يونيو الماضى، وذلك بعد القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة وارتفاع الأسعار، متوقعا انخفاض هذا المعدل الشهر القادم، حيث قال: "أتوقع عدم وجود هذا الرقم الشهر القادم ولا حتى نصه".