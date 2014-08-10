أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري -
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ملاعب ONsport: حصاد المباريات الأوروبية لهذا الأسبوع - الاثنين 3 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي الميرغني في عيد ميلاده -
من يحسم صراع «المربع الذهبي» في الدوري؟ -
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

ارتفاع عدد نازحي «دهوك» العراقية إلى 200 ألف.. والسلطات تُنشئ مخيمًا جديدًا

Google+ Print

أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقية، غير الحكومية، عن ارتفاع عدد النازحين إلى محافظة دهوك بإقليم شمال العراق إلى 200 ألف، كاشفة عن البدء بإنشاء مخيم جديد.

وقال الأمين العام المساعد للجمعية، محمد الخزاعي، إن «أعداد النازحين إلى محافظة دهوك بشمال العراق ارتفعت إلى 200 ألف نازح من مناطق متفرقة من محافظة نينوى الشمالية».

وأوضح «الخزاعي» أن «جمعية الهلال الأحمر بدأت بإنشاء مخيم للنازحين يتسع لأعداد كبيرة، لكن المشكلة لا تتعلق بإمكانية إيواء النازحين بل بتقديم المساعدات اليومية لهم».

وأضاف «الخزاعي» قائلًا: «نحن نواجه مشكلة كبيرة في كيفية توفير الاحتياجات الضرورية لهذا العدد الكبير من النازحين مع نفاد جميع الموارد المالية لدى الجمعية».

وتابع «الخزاعي» أن «أعداد النازحين لم تتوقف لغاية اليوم وهناك توافد بالمئات من مناطق نينوى باتجاه إقليم كردستان (شمال العراق)».

ويعم الاضطراب مناطق شمالي وغربي العراق بعد سيطرة تنظيم «داعش»، ومسلحين سنة متحالفين معه، على أجزاء واسعة من محافظة نينوى (شمال) في 10 يونيو الماضي، بعد انسحاب قوات الجيش العراقي منها دون مقاومة تاركين كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد.

وتكرر الأمر في مدن بمحافظة صلاح الدين (شمال) ومدينة كركوك في محافظة كركوك أو التأميم (شمال) وقبلها بأشهر مدن محافظة الأنبار غربي العراق، فيما تمكنت القوات العراقية مدعومة بميليشيات مسلحة موالية لها، وكذلك قوات البيشمركة (جيش إقليم كردستان) من طرد المسلحين وإعادة سيطرتها على عدد من المدن والبلدات بعد معارك عنيفة خلال الأسابيع القليلة المنصرمة.

وأسفرت هذه الأحداث عن موجة نزوح واسعة إلى إقليم شمال العراق.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية