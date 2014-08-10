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بالصور: «جزيرة كومينو».. جنة الأرض يسكنها 4 أفراد

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وسط البحر الأبيض المتوسط، تقع جزيرة «كومينو» في مالطا على مساحة 3.5 كيلومتر بتعداد سكان يبلغ 4 أفراد فقط، ولكن العشرات يتوافدون إليها في فصل الصيف بسبب طبيعتها الخلابة ومياها الزرقاء النقية بشكل لا يوجد مثله في العالم.

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ووصفت صحيفة «هوفنجتون بوست» الأمريكية، الأحد، الجزيرة بأنها «تشبه الجنة على الأرض»، حيث تعتبر الجزيرة محمية طبيعية للطيور وتضم شواطئ تضم جميع درجات اللون الأزرق من المياه.

blue lagoon malta

وأشارت الصحيفة إلى أن تعداد سكان الجزيرة يبلغ 4 أفراد فقط، وكاهن كنيسة وضابط شرطة، قادمين من جزيرة «جوزو» لخدمة الزوار وقت الصيف.

blue lagoon comino

وتتميز الجزيرة بعدم وجود أي سيارة بها، وبإمكان الزوار ممارسة الغوص والسباحة والتزلج على المياه، كما يمكن ركوب الدراجات على الممرات الموجودة على الشاطئ.

blue lagoon malta

ويمكنك الوصول إلى الجزيرة عبر العبارات اليومية التي تمر بين مالطا وجوزو، حيث توجد «كومينو» بينهما، ولكن الجزيرة لا تسع سوى فندقا واحدا يضم 2 من الشواطئ الخاصة، إذا كنت ترغب في الإقامة، ولكن يمكنك دائما القيام بجولة يومية عبر القارب.

blue lagoon malta

ونصحت الصحيفة زوار الجزيرة بضرورة إحضار الكريمات الواقية من الشمس، لمحدودية وجود الظل أثناء النهار.

blue lagoon comino

ويشار إلى أن الجزيرة تعتبر وجهة مشهورة لدى مخرجي وصناع الأفلام على مستوى العالم، حيث ظهرت في فيلم «Troy» و«Swept Away» و«The Count of Monte Cristo».

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