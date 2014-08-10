«جارنييه» تعتذر عن دعم مجندات إسرائيل بعد دعوات للمقاطعة

اعتذرت شركة «جارنييه» لمستحضرات التجميل، بعد نشر صور تظهر توزيع مجموعة مختارة من منتجات الشركة على مجندات إسرائيليات بالتزامن مع عملية «الجرف الصامد» العسكرية الإسرائيلية على غزة، الأمر الذي أثار موجة غضب في عدد من دول العالم وتهديدات بمقاطعة الشركة.

وأظهرت الصور، التي نشرتها مجموعة مؤيدة لإسرائيل على موقع «فيسبوك» تحمل اسم «Stand With Us» أو «قفوا معنا»، مجموعة من المجندات الإسرائيليات يبتسمن بعد تسلمهن مجموعة من منتجات «جارنييه». وأرفقت الصور بتعليق يقول: «نحن فخورون بتقديم هذه الباقات لمقاتلات الجيش الإسرائيلي الجميلات»، الأمر الذي قوبل بموجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي ودعوات لمقاطعة منتجات الشركة.

ومن ناحيتها، ذكرت مجموعة «Stand With Us» إن «تلك المنتجات ستسمح للمجندات بالاعتناء بأنفسهن حتى في زمن الحرب»، فيما قال نص آخر على صفحة المجموعة: «اليوم تم تسليم الآلاف المنتجات لفتياتنا اللاتي يحمين إسرائيل، كي يتمكنّ من تدليل أنفسهن، حتى في الوقت الذي يدافعن فيه عن البلاد». وأضافت: «كل الشكر لجارنييه إسرائيل على إهداء تلك المنتجات للمجندات».

وأوضحت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، السبت، أن هذا النص تم إعادة نشره على «فيس بوك» أكثر من 22 ألف مرة، وسط تصاعد الدعوات لمقاطعة منتجات الشركة فورًا، حتى أن البعض نشروا صورهم وهم يلقون بمنتجات الشركة بعيدًا، في خطوة احتجاجية.

وفي المقابل، قالت كاري كير، مدير الاتصال المؤسسي لشركة «جارنييه»، لموقع «إنترناشونال بيزنس تايمز» الأمريكي إن «الشركة لا تدعم المبادرة ولا تريد أن تستخدم منتجاتها في أي حملة مستقبلية». وأضافت أن «جارنييه تقدر قيم السلام والوئام، وتتبع سياسة صارمة تقضي بعدم التورط في أي نزاع أو مسألة سياسية»، وأوضحت «كير» أن «توزيع نحو 500 منتج على المجندات ما هو إلا مبادرة من متجر للتجزئة المحلية، ونحن آسفين جدًا على أي إساءة تسببنا فيها».