وزير عراقي: «داعش» يدفن الايزيديين أحياء واختطف 300 كـ«جواري»

قال وزير حقوق الإنسان العراقي، الأحد، إن مسلحي تنظيم «داعش» قتلوا 500 على الأقل من الأقلية الايزيدية في العراق خلال هجوم شنوه في شمال البلاد.

وقال الوزير محمد شياع السوداني لرويترز إن المسلحين دفنوا بعض الضحايا أحياء بما في ذلك عدد من النساء والأطفال. وأضاف أن 300 امرأة اختطفن كجواري.

يذكر أن تنظيم «داعش» كان قد أعلن عن طرد الايزديين من المناطق التي يسيطر عليها وخير أبناء تلك الديانة بين اعتناق الإسلام أو التهجير أو القتل وذلك بعد سيطرة التنظيم المسلح على مناطق واسعة وسط وشمال العراق.