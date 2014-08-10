مصدر قضائى: إعلان نتائج الناجحين فى وظائف مصلحة الخبراء الخميس المقبل

كشف مصدر قضائى، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل، يوم الخميس المقبل على الموقع الرسمى للمصلحة، مع تعليق كشوف الناجحين على جدران المصلحة الرئيسية بالعباسية، وذلك بعد مراجعة الدرجات النهائية للناجحين، ثم تصديق المستشار محفوظ صابر وزير العدل عليها.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إنه تم الانتهاء من تصحيح استمارات اختبارات مصلحة الخبراء مع رصد الدرجات بعد إجرائهم اختبارات تحريرية لاختيار أكفأ العناصر.

وكانت مصلحة الخبراء قد أعلنت فى يناير الماضى، عن احتياجها لعدد من الخبراء، وذلك لسد العجز الكبير فى أعداد الخبراء الحاليين.