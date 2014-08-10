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مستشار الرئيس الأوغندى يحضر حفل السفارة المصرية بثورتى يوليو ويونيو

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احتفلت السفارة المصرية بأوغندا بالذكرى الثانية والستين لثورة 23 يوليو 1952 وبالذكرى الأولى لثورة 30 يونيو 2013 وبإنجاز المرحلة الثانية من خارطة الطريق بنجاح متمثلة فى انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقالت المستشارة نشوى عبد الحميد، رئيس المكتب الإعلامى فى السفارة المصرية فى أوغندا، إن السفير أحمد عبد العزيز مصطفى أقام حفل استقبال حضره مستشار الرئيس الأوغندى ووزير الشئون الاجتماعية ممثلاً للحكومة الأوغندية وأعضاء السلك الدبلوماسى فى أوغندا والجالية المصرية.

وقد سبق حفل الاستقبال إفطار أعده السفير لكافة أعضاء الجالية كما قامت السفارة بتوزيع الهدايا التذكارية على الحضور فى ختام الاحتفالية.

وأضافت المستشارة نشوى، أنه بهذه المناسبة ألقى السفير أحمد عبد العزيز مصطفى كلمة تناولت دور ثورة 23 يوليو الأفريقى وأهمية ثورة 30 يوليو 2013، مشيداً بالموقف الأوغندى من هذه الثورة، كما ألقى الوزير الأوغندى كلمة تناولت العلاقات المتميزة بين البلدين معرباً عن الامتنان والتقدير لكافة المساعدات المصرية التى قدمت إلى أوغندا، مؤكداً الدعم الأوغندى لثورة 30 يوليو 2013.

السفير أحمد عبد العزيز مصطفى يلقى كلمة فى الحفل
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سفير يستقبل مستشار الرئيس الأوغندى
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السفير ومستشار الرئيس الأوغندى يقطعان تورتة الاحتفال
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أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بأوغندا
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