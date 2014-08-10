الثلاثاء.. "المصرى لحقوق الإنسان" يناقش أوضاع مسيحيى العراق

تعقد منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، مؤتمرا صحفيا ظهر الثلاثاء القادم، لبحث أوضاع مسيحيى العراق، والكشف عن المتورطين فى دعم حركة "داعش" الإرهابية، وعرض صور الإبادة الجماعية لمسيحيى العراق وهدم أقدم الأديرة والأضرحة.

ومن المقرر أن تصدر عن المؤتمر توصيات إلى المجتمع الدولى للتدخل سريعا لحماية الأقليات المسيحية فى شمال العراق، بمشاركة ممثلين عن الأزهر الشريف ورؤساء الطوائف المسيحية ورئيس الطائفة الكلدانية العراقية والسفير العراقى بالقاهرة وممثلين عن وزارة الخارجية المصرية .

ويتحدث فى المؤتمر كل من الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، والدكتور القس صفوت البياضى رئيس الطائفة الانجيلية، والدكتور الأب رفيق جريش المتحدث الإعلامى للطائفة الكاثوليكية، والمطران فليب نجم مطران الكلدان العراقيين بمصر، والدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الفلسطينية والإسرائيلية، والدكتور شريف دوس رئيس هيئة الأقباط العامة، ويدير المؤتمر نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان.