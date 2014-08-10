انخفاض تنسيق المرحلة الثانية لأكثر من 10 درجات و20% للانتساب عنه في 2013

أظهرت المؤشرات الأولية تنسيق المرحلة الثانية للجامعات تراجعه هذا العام مقارنة بما كان عليه في 2013، من نصف درجة إلى عدة درجات في عدد من الكليات (انتظام)، و20% لنظام الانتساب.

وأعلن مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي، الأحد، أن نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات جاءت بحد أدنى للقبول بكلية الطب البيطري بـ391 درجة، ولكلية الحاسبات والمعلومات بـ371 درجة، ولكلية العلوم بـ380.5 درجة، بينما بقيت كليات الزراعة والسياحة والفنادق والحقوق والتجارة والآداب انتساب للمرحلة الثالثة للتنسيق الذي يقبل الطلاب بحد أدني 50%.

ويعلن الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق في مؤتمر صحفي اليوم، وكان مكتب التنسيق أعلن عن انتهاء أعمال المرحلة نهاية الأسبوع الماضي بعد تسجيل الطلاب رغباتهم لمدة 5 أيام.

وفي عام 2013، جاءت نتيجة تنسيق كليات المرحلة الثانية للشعبة العلمية على النحو التالي: «كلية الطب البيطري 391.5 درجة، بما يعادل 95.4%، وكلية الحاسبات والمعلومات 382 درجة، بما يعادل 93.2%، وكلية العلوم 369 درجة، بما يعادل 90%».

وجاءت درجات تنسيق نظام الانتساب بكلية الآداب بالشعبة الأدبية بـ 288 درجة، بما يعادل 70.2%.

وستعلن بوابة «المصري اليوم» النتيجة الكاملة لتنسيق المرحلة الثانية بعد قليل.. انتظرونا..