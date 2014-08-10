مساعد المشرف على مشروع القناة: أعمال الحفر توفر فرص عمل مباشرة

تواصل صباح اليوم الأحد، الشركات المدنية والوحدات العسكرية، العمل على مشروع حفر قناة السويس الجديدة، ونقل التليفزيون المصرى صورا مباشرة من موقع المشروع.

وقال العميد حسن العفيفى، مساعد المشرف على مشروع حفر قناة السويس الجديدة، إنه يتابع الشركات المدنية والوحدات العسكرية القائمة بتنفيذ حفر قناة السويس الجديدة.

وأضاف فى تصريحات لمراسل التيلفزيون المصرى، صباح الأحد، أثناء تواجده بموقع القناة، أن40 قطاعا على الأرض يعملون فى مساحة 35 كيلو مترا ويدارون بالمقاولين، لافتا إلى أن معدات كل قطاع لا تقل عن 20لودرا، وأكثر من 80 عربة قلاب فى القطاع الواحد.

وشدد على أنه سيكون كل ساعة شىء ملموس، مضيفا :"نعمل الآن لإعطاء هيئة القناة الفرصة للدخول خلال شهرين على الأكثر بـ"الكراكات"، مشيرا إلى أن حفر القناة يوفر فرص عمل مباشرة، وهناك استفادة غير مباشرة.