استئناف «محاكمة القرن» بالاستماع لعدلي فايد اليوم

تستأنف محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، الأحد، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، بالاستماع لتعقيب المتهم اللواء عدلي مصطفي فايد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع مصلحة الأمن العام.

كما تستمع المحكمة لتعقيب اللواء حسن محمد عبدالرحمن يوسف، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، وحددت له المحكمة الفترة الثانية من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا حتى الساعة الرابعة وخمس عشرة دقيقة عصرًا.

وكلفت النيابة العامة بمخاطبة القضاء العسكري لإفادة عن صحة المتهم الأول مبارك وقدرته على الحضور بجلسة الإثنين المقبل من عدمه، كما أمرت المحكمة بإحالة الطلب المقدم من المحامي عصام البطاوي الحاضر عن المتهمين «العادلي» وإسماعيل الشاعر بشأن التحقيق مع أحمد دومة وجميلة إسماعيل وسامية صلاح جاهين، إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.

واستمعت المحكمة في جلسته السابقة إلى تعقيب حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وقررت تكليف النيابة بمعاودة مخاطبة القضاء العسكري، لمعرفة الحالة الصحية لمبارك ومدى قدرته على الحضور، ولو بمساعدة طبية، جلسة الاثنين المقبل.

وتضمن الجدول، الذي حددته المحكمة، أن يتم في جلسة السبت الاستماع إلى تعقيب حبيب العادلي ودفاعه، وفي اليوم الذي يليه (الأحد الموافق 10 أغسطس) الاستماع إلى المتهمين عدلي فايد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع مصلحة الأمن العام، وحسن عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز مباحث أمن الدولة، والدفاع عنهما.