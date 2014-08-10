إحباط محاولة استيلاء على 40 ألف طن قمح ملك «السلع التموينية» بالإسكندرية

أحبط ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية محاولة للاستيلاء على حوالي 40 ألف طن قمح ملك هيئة السلع التموينية قبل تهريبها من ميناء الإسكندرية.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية تفيد قيام المدعو ( و. ع) 36 سائق مقيم الدلنجات محافظة البحيرة بالاستيلاء على كميات من القمح المستورد المُخزن لحساب هيئة السلع التموينية بميناء الإسكندرية بالتواطؤ مع المسؤولين بالشركة العامة للصوامع والتخزين بميناء الإسكندرية.

وأضافت المعلومات أن كل ذلك سيتم بإنهاء إجراءات خروج السيارة رقم «س هـ ف 1436 / س ف ر 6783 مصر»، نقل بمقطورة قيادته، محملة بكميات كبيره من القمح المستورد مستخدماً اوراق ومستندات تفيد أنها أتربة ومخلفات عضوية «على غير الحقيقه» لتسهيل خروجه من الدائرة الجمركيه والتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقه عليها وبيعه في السوق السوداء.

بعد أن أكدت التحريات صحة المعلومات الواردة تم تقنين الإجراءات قام ضباط الإدارة بمأمورية بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين منطقة غرب ووسط الدلتا وبالتنسيق مع فرع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى تم ضبط المتهم المذكور مستقلا السيارة المشار إليها محمله بعدد «39،620» طن قمح مستورد.

وبمواجهته، قرر بأنه يقوم بتحميل القمح لحساب المدعو (ن. ا) مقاول التحميل والتعتيق بالشركة العامة للصوامع والتخزين داخل الميناء بقصد بيعه في السوق السوداء، وجاري تحرير المحضر اللازم.