خطيب التحرير لـ"الإبراشى": الإخوان لقبونى بـ"الشيخ ميزو"

قال محمد عبد الله نصر، خطيب التحرير، إن الأزهر الشريف خلال الأربعين عاماً تم اختراقه من قِبَل بعض السلفيين والإخوان فى قياداته، موضّحًا أن جماعة الإخوان هى من أطلقت عليه اسم "الشيخ ميزو".

وأضاف نصر، عبر لقائه ببرنامج "العاشرة مساءً" مع الإعلامى وائل الأبراشى، على فضائية "دريم 2"، أنه يمتلك لينكات لصفحات لعلماء فى الدعوة السلفية، يعملون بالتحريض على الجيش.. زاعمًا أنه دَرَسَ فى المرحلة الثانوية كتابا ينص على جواز الاستنجاء بكُتُب الفلسفة والمنطق والتوراة والإنجيل- على حد قوله.

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