"العلوم الفلكية": اليوم ظاهرة "السوبر قمر" والبدر فى أقرب نقطة للأرض

قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بمعهد العلوم الفلكية والجيوفيزيفية، إن العالم سيشهد اليوم الأحد ظاهرة فلكية تسمى بظاهرة الـ"سوبر قمر" وتحدث عندما يكون القمر فى طور البدر، وفى نفس الوقت يكون فى أقرب نقطة إلى الأرض فى مداره، فيما يعرف بـ"نقطة الحضيض".

وأضاف تادرس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الظاهرة تحدث من أربع إلى ست مرات فى العام، مشيرًا إلى أن بدر شهر شوال، الذى سيكتمل فى 10 أغسطس فى تمام الساعة الثامنة و10 دقائق مساء، سيكون هو الأقرب للأرض هذا العام حيث تصل المسافة بين الأرض والقمر فى تلك الليلة إلى 357 ألف كيلو متر تقريبًا.

وأشار إلى أن من الظواهر التى تصاحب ظاهرة السوبر قمر ظاهرة المد والجزر التى تكون فى ذروتها فى هذه الأوقات، كما يصاحبها أيضًا عواصف الرياح وتجمعات كبيرة للسحب.

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"العلوم الفلكية": العالم يشهد غدًا ظاهرة "السوبر قمر"