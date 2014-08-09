بالصور.. القائمون على مسابقة "إلهام السلام" يشيدون بطلاب الأزهر

أشاد القائمون على تنفيذ مسابقة "إلهام السلام" بقناة "السلام عليك أيها النبى" بمستوى طلاب الأزهر الشريف المشاركين فى المسابقة وذلك فى إطار المرحلة الأولى من المسابقة التى تنظمها القناة، لاختيار الموهوبين من طلاب الأزهر الشريف فى مجالات حفظ القرآن الكريم، الأحاديث النبوية، الخطابة، الأدب، المواهب الجماعية وذلك تحت إشراف الشيخ جعفر عبد الله على رئيس قطاع المعاهد، والشيخ أشرف سعيد، وربيع زكى.

وقد تجاوز عدد الطلاب المشاركين فى المسابقة ألفى طالب وطالبة من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بعد إجراء اختبارات مبدئية عقدها قطاع المعاهد لاختيار الطلاب الممثلين لكل محافظة.

وقد أعرب الدكتور على بخيت الزهرانى – رئيس القناة – عن خالص تقديره لمؤسسة الأزهر الشريف وقطاع المعاهد لما بذلوه من جهد، مشيدا بالمستوى العلمى لطلاب الأزهر الشريف.

من جانبه أكد الدكتور جودة بركات – المدير التنفيذى للقناة – أن أهداف القناة من المسابقة هو تسليط الضوء على النماذج المضيئة من المتفوقين فى العلوم الشرعية – لاسيما طلاب الأزهر الشريف، لإعداد جيل جديد من الدعاة، يواجه تحديات العصر فى مجال الدعوة ويواكب الوسائل الإعلامية الحديثة والمختلفة.

والجدير بالذكر أن قناة السلام عليك الفضائية وقعت برتوكول تعاون بينها وبين الأزهر الشريف العام الماضى من بنوده: مشاركة طلاب الأزهر بمختلف مراحلهم التعليمية فى المسابقة التى تقيمها القناة، على أن يكون الإشراف العام على إجراء هذه البرامج والمسابقة للدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، وأن يكون الإشراف الإدارى للأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر الشريف.

طالبات الأزهر المشاركات بمسابقة إلهام السلام

طلاب الأزهر المشاركون بالمسابقة

طلاب الأزهر ولجنة مسابقة إلهام السلام

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