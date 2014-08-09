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بالصور.. هكذا يقضي رؤساء الولايات المتحدة إجازاتهم

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يعتزم الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، التوجه إلى جزيرة مارثا فينيارد، بولاية ماساتشوستس، شمال شرق الولايات المتحدة، السبت، لقضاء إجازته الصيفية، وبهذه المناسبة نشرت مجلة «تايم» الأمريكية عددًا من الصور التي تظهر الوجهات المفضلة لرؤساء الولايات المتحدة لقضاء إجازاتهم، والأنشطة التي كانوا يقومون بها، والتي تتراوح ما بين الصيد ولعب الجولف والسباحة وغيرها.

Obama tends to take a winter break in Hawaii, where he was born and raised, and a summer vacation in Martha's Vineyard. In between, he plays basketball and has been known to do some skeet shooting at Camp David. His favorite pastime, no matter the location, has become easy to spot: golf.
>يميل أوباما إلى قضاء عطلته الشتوية في جزيرة «هاواي» حيث ولد وترعرع، أما عطلة الصيف فعادة ما يقضيها في مارثا فينيارد. وما بين هذا وذاك، يقضي أوباما بعض عطلاته في لعب كرة السلة والرماية في منتجع كامب ديفيد. ويبدو أن أوباما له هواية أخرى مفضلة، بغض النظر عن مكان ممارستها، وهي لعبة الجولف.

Fishing is in the Bush family DNA: for blues off the coast of Maine or anything with fins, almost anywhere else. George W. Bush relaxed as president by jogging and clearing brush on his Texas ranch near Waco. Since leaving office, he has become an avid mountain biker and, more recently, has taken up painting.
>عادةً ما كان الرئيس الأمريكي (السابق)، جورج دبليو بوش، يقضي إجازاته في صيد الأسماك والجري في مزرعته بولاية تكساس. ومنذ تركه منصب الرئيس، قال بوش إنه أصبح مهتمًا برياضة الدراجات الجبلية، وفي الآونة الأخيرة، تحول إلى هواية الرسم.

Clinton was never much good at vacationing. His staff had to practically force him to go on vacation his first year in office; his idea of relaxing was reading books while enjoying a cigar (chewed, not smoked). He sometimes played golf, but his somewhat elastic interpretation of the rules could drive his partners crazy.
>لم يعتد الرئيس الأسبق بيل كلينتون على الحصول على قسط من الراحة، إذ تقول «تايم» إن فريق كلينتون الرئاسي كان يضطر لإجباره على الخروج في إجازة خلال فترة ولايته الأولى. وكانت فكرته عن الاسترخاء تتلخص في قراءة الكتب، وتدخين السيجار، ولعب الجولف في بعض الأحيان، لكن تفسيره المرن لقواعد اللعبة كان يدفع بعض منافسيه للجنون، بحسب «تايم».

Clinton, his daughter Chelsea, center, and wife Hillary walk with Buddy from the White House toward a helicopter as they depart for vacation en route to Martha's Vineyard, Mass.
>الرئيس الأسبق بيل كلينتون وابنته تشيلسي، في الوسط، وزوجته هيلاري، يمشون بصحبة كلبهم من البيت الأبيض، متجهين نحو طائرة هليكوبتر للمغادرة لقضاء إجازة صيفية في مارثا فينيارد، بولاية ماساتشوستس.

Vice President George Bush tries to catch a fish in August, 1983 in Kennebunkport, Maine. The small town would sometimes be clogged with traffic when Bush, as Vice President and later as President, would visit, reporters in tow.
>التقطت تلك الصورة لنائب الرئيس الأمريكي (حينها)، جورج بوش (الأب)، وهو يحاول اصطياد الأسماك في أغسطس 1983، في كينبنكبورت بولاية مين. وكانت تلك البلدة الصغيرة تشهد شللًا مروريًا لدى زيارة بوش لها، حينما كان نائبًا للرئيس ثم رئيس فيما بعد.

"There is nothing so good for the inside of a man than the outside of a horse." That's what Nancy Reagan liked to say about why her husband often liked to go horseback riding while on vacation as his ranch near Santa Barbara, California. Above, the 'horse' was a riding mower.
>كان الرئيس الأسبق، رونالد ريجان، يفضل ركوب الخيل خلال قضائه إجازاته في مزرعته قرب سانتا باربرا، بولاية كاليفورنيا. وفي الصورة كان ريجان يقود ماكينة جز الحشائش في مزرعته.

President Ford and First Lady Betty chose Mauna Kea Beach, Hawaii on the Big Island for a getaway vacation in 1974, but they couldn’t escape the prying eyes of the press. Here, the president, a former All American football player at Michigan, turned his movie camera on a familiar photographer.
>اختار الرئيس الأسبق جيرالد فورد، والسيدة الأولى بيتي، شاطئ ماونا كيا في جزيرة هاواي لقضاء عطلة عام 1974، لكنهما لم يستطيعا الهرب من عدسات المصورين الصحفيين. وفي هذا الصورة، يداعب فورد، لاعب كرة القدم الأمريكية السابق في ميتشيجان، أحد المصورين بتحويل كاميرته تجاهه.

Johnson preferred his 2,700 acre Texas Hill country ranch to posh resorts, and he hosted guests there year-round. He owned 400 head of cattle and delighted in playing cowboy for visiting dignitaries. He also took guests for a ride in his tricked out amphibious car, surprising them by turning off road and into a pond.
>كان الرئيس الأسبق ليندون جونسون يفضل قضاء عطلته في مزرعته بولاية تكساس عن الذهاب إلى المنتجعات الفاخرة، وكان حريصًا على استضافة كبار الشخصيات هناك على مدار السنة. وكان جونسون يملك 400 رأس من الماشية، ويهوي لعب دور «راعي البقر» أمام زوار المزرعة.

Johnson relaxes in his pool with his grandson Lyn and the First Family's new dog, Yuki, in 1968.
>جونسون يسبح برفقة حفيده، لين، وكلب العائلة، يوكي، عام 1968.

JFK began competitive sailing in his youth. The president often snuck away for a bit of solitude on the Honey Fitz, his 92-foot power yacht on the Potomac. But being a talented sailor, his favorite was the Manitou, a 62-foot sailing yacht he first spotted as a young senator.
>كان الرئيس (الأسبق) جون كينيدي بحارًا ماهرًا، ودخل في منافسات رياضية في شبابه. وكان يفضل اقتناص قسط من الراحة والاسترخاء عبر الإبحار على يخت على نهر بوتوماك، بالقرب من واشنطن.

In 1928, Calvin and Grace Coolidge spent their last presidential Thanksgiving at a beautiful Italianate villa, the Swannanoa Country Club, near Rockfish Gap on the summit of the Blue Ridge mountains in Virginia. The palatial mansion reportedly pleased the first lady.
>في عام 1928، قضي الرئيس الأسبق كالفين كوليدج وزوجته جريس آخر «عيد شكر» في ولايته كرئيس، في فيلا فاخرة على قمة جبال بلو ريدج بولاية فرجينيا.

FDR's polio limited his vacation options. He began visiting Warm Springs, Georgia in 1924 for its curative waters and later built a 2000 acre polio treatment center nearby. He liked to cruise the Potomac on the presidential yacht and three times as President returned to Campobello, in New Brunswick, Canada.
>إصابة الرئيس الأمريكي الأسبق، فرانكلين روزفلت، بشلل الأطفال، جعلت خياراته للتمتع بالإجازة محدودة. وبدأ روزفلت زيارة الينابيع الحارة في جورجيا عام 1924 لأثر مياهها العلاجي، ثم أنشأ مركزًا لعلاج شلل الأطفال في مكان قريب على مساحة 2000 فدان. وكان يحب قيادة اليخت الرئاسي في نهر بوتوماك.

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