بالصور.. هكذا يقضي رؤساء الولايات المتحدة إجازاتهم

يعتزم الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، التوجه إلى جزيرة مارثا فينيارد، بولاية ماساتشوستس، شمال شرق الولايات المتحدة، السبت، لقضاء إجازته الصيفية، وبهذه المناسبة نشرت مجلة «تايم» الأمريكية عددًا من الصور التي تظهر الوجهات المفضلة لرؤساء الولايات المتحدة لقضاء إجازاتهم، والأنشطة التي كانوا يقومون بها، والتي تتراوح ما بين الصيد ولعب الجولف والسباحة وغيرها.



>يميل أوباما إلى قضاء عطلته الشتوية في جزيرة «هاواي» حيث ولد وترعرع، أما عطلة الصيف فعادة ما يقضيها في مارثا فينيارد. وما بين هذا وذاك، يقضي أوباما بعض عطلاته في لعب كرة السلة والرماية في منتجع كامب ديفيد. ويبدو أن أوباما له هواية أخرى مفضلة، بغض النظر عن مكان ممارستها، وهي لعبة الجولف.



>عادةً ما كان الرئيس الأمريكي (السابق)، جورج دبليو بوش، يقضي إجازاته في صيد الأسماك والجري في مزرعته بولاية تكساس. ومنذ تركه منصب الرئيس، قال بوش إنه أصبح مهتمًا برياضة الدراجات الجبلية، وفي الآونة الأخيرة، تحول إلى هواية الرسم.



>لم يعتد الرئيس الأسبق بيل كلينتون على الحصول على قسط من الراحة، إذ تقول «تايم» إن فريق كلينتون الرئاسي كان يضطر لإجباره على الخروج في إجازة خلال فترة ولايته الأولى. وكانت فكرته عن الاسترخاء تتلخص في قراءة الكتب، وتدخين السيجار، ولعب الجولف في بعض الأحيان، لكن تفسيره المرن لقواعد اللعبة كان يدفع بعض منافسيه للجنون، بحسب «تايم».



>الرئيس الأسبق بيل كلينتون وابنته تشيلسي، في الوسط، وزوجته هيلاري، يمشون بصحبة كلبهم من البيت الأبيض، متجهين نحو طائرة هليكوبتر للمغادرة لقضاء إجازة صيفية في مارثا فينيارد، بولاية ماساتشوستس.



>التقطت تلك الصورة لنائب الرئيس الأمريكي (حينها)، جورج بوش (الأب)، وهو يحاول اصطياد الأسماك في أغسطس 1983، في كينبنكبورت بولاية مين. وكانت تلك البلدة الصغيرة تشهد شللًا مروريًا لدى زيارة بوش لها، حينما كان نائبًا للرئيس ثم رئيس فيما بعد.



>كان الرئيس الأسبق، رونالد ريجان، يفضل ركوب الخيل خلال قضائه إجازاته في مزرعته قرب سانتا باربرا، بولاية كاليفورنيا. وفي الصورة كان ريجان يقود ماكينة جز الحشائش في مزرعته.



>اختار الرئيس الأسبق جيرالد فورد، والسيدة الأولى بيتي، شاطئ ماونا كيا في جزيرة هاواي لقضاء عطلة عام 1974، لكنهما لم يستطيعا الهرب من عدسات المصورين الصحفيين. وفي هذا الصورة، يداعب فورد، لاعب كرة القدم الأمريكية السابق في ميتشيجان، أحد المصورين بتحويل كاميرته تجاهه.



>كان الرئيس الأسبق ليندون جونسون يفضل قضاء عطلته في مزرعته بولاية تكساس عن الذهاب إلى المنتجعات الفاخرة، وكان حريصًا على استضافة كبار الشخصيات هناك على مدار السنة. وكان جونسون يملك 400 رأس من الماشية، ويهوي لعب دور «راعي البقر» أمام زوار المزرعة.



>جونسون يسبح برفقة حفيده، لين، وكلب العائلة، يوكي، عام 1968.



>كان الرئيس (الأسبق) جون كينيدي بحارًا ماهرًا، ودخل في منافسات رياضية في شبابه. وكان يفضل اقتناص قسط من الراحة والاسترخاء عبر الإبحار على يخت على نهر بوتوماك، بالقرب من واشنطن.



>في عام 1928، قضي الرئيس الأسبق كالفين كوليدج وزوجته جريس آخر «عيد شكر» في ولايته كرئيس، في فيلا فاخرة على قمة جبال بلو ريدج بولاية فرجينيا.



>إصابة الرئيس الأمريكي الأسبق، فرانكلين روزفلت، بشلل الأطفال، جعلت خياراته للتمتع بالإجازة محدودة. وبدأ روزفلت زيارة الينابيع الحارة في جورجيا عام 1924 لأثر مياهها العلاجي، ثم أنشأ مركزًا لعلاج شلل الأطفال في مكان قريب على مساحة 2000 فدان. وكان يحب قيادة اليخت الرئاسي في نهر بوتوماك.