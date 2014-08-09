«عيش وملح» بين الرئيس ورجال «القناة»

فاجأ الرئيس عبدالفتاح السيسى، فجر الجمعة، مئات العاملين بموقع قناة السويس الجديدة بزيارته للموقع، وتناول معهم «الفول والطعمية» على مائدة الإفطار، فيما قاد الإعلان عن المشروع مؤشرات البورصة لـ«ارتفاع تاريخى».

ووصل «السيسى» إلى موقع قناة السويس الجديدة من خلال طائرة هليوكوبتر، واستقبله العاملون بهتافات «تحيا مصر»، وجلس معهم نحو ساعتين، قبل أن يتفقد الموقع ويدير مع العمال حوارًا عن القناة. وداعب الرئيس العمال أثناء تناول طعام الإفطار: «عشان يبقى عيش وملح.. وافتكروا اللحظات الحلوة دى لما المياه تمشى هنا فى المكان ده»، وطالبهم بالعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، مشددا على التزام الدولة بسداد التزاماتها المالية للشركات العاملة.

وأكد «السيسى» أن قناة السويس الجديدة لا تقل أهمية عن مشروع السد العالى، وقناة السويس القائمة، وأضاف أنه مازال على يقين بأنه لن يبنى مصر سوى المصريين، وأن طرح أسهم القناة الجديدة للاكتتاب العام يأتى فى إطار ضوابط تؤكد ملكية الشعب لمقدراته وللقناة.

وشدد على أن القناة بداية على طريق مصر الجديدة التى قام المصريون بثورتهم من أجلها ومن أجل الأجيال القادمة.

وقاد الإعلان عن المشروع مؤشرات البورصة، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، للارتفاع بصورة جماعية، إذ ارتفع مؤشر «إى جى إكس 30»، الذى يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 3.7% ليغلق عند مستوى 9153 نقطة، وكذلك ارتفع مؤشر الأسهم المتوسطة «إى جى إكس 70»، بنسبة 0.74% مغلقا عند مستوى 633 نقطة.

وسجل المؤشر الأوسع نطاقا «إى جى إكس 100»، ارتفاعا بنحو 1.51% مغلقا عند مستوى 1125 نقطة، وكذلك ارتفع مؤشر «إى جى إكس 20» بنحو 4.6% مغلقا عند مستوى 10999 نقطة.