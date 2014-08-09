فريد الديب : «مبارك » على وشك الموت

قال فريد الديب، محامي الرئيس المخلوع حسني مبارك، إن حالة موكله متدهورة للغاية وعلى وشك الموت ، "وربنا يستر في القادم". وأضاف "الديب"، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" أنه غير صحيح أن الرئيس الأسبق "مبارك" اتصل بوزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، أثناء اجتماعه بمساعديه، والصحيح أنه في ذلك الوقت كان موجودا في شرم الشيخ، ويتابع الأوضاع أولا بأول

. وأشار الديب، إلى أن حبيب العادلي، طمأن "مبارك" بأن الإخوان لم يشاركوا في مظاهرات الغضب، وأنه سوف يتم احتواء تلك المظاهرات بكل سهولة عقب التعبير عن آرائهم. وأوضح المحامي، أن هناك عناصر من حركة "حماس" تواجدت في ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير، وبشهادة اللواء عمر سليمان، وتم رصد العديد من الاتصالات بين جماعة الإخوان وعناصر من حركة حماس.

شبكةعيونالإخبارية

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