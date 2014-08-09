فريق طبي لعلاج «العالقين المصريين» على حدود تونس

قرر الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، الجمعة، إيفاد فريق طبي مكون من ١٦ طبيبا حصلوا على تأشيرة لدخول تونس للكشف على المصريين العالقين هناك، وتقديم الدعم الطبي لهم، على الحدود لحين نقلهم إلى القاهرة.

كما قرر الوزير توجه فريق طبي إلى مطار القاهرة الدولي، لمناظرة وتوقيع الكشف الطبى على المواطنين المصريين العالقين على الحدود الليبية التونسية، الذين تم نقلهم بالأسطول الجوي، التابع لشركة مصر للطيران، إلى القاهرة لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية للمرضى والمصابين.

وقال:«الفريق الطبي، يضم أطباء الطوارئ و الحالات الحرجة و فريقا من الحجر الصحي بمطار القاهرة، كما توجه أيضا مع الفريق فريق آخر من هيئة الإسعاف، ومعة سيارات إسعاف مجهزة لنقل المصابين والمرضى، بعد فحصهم من خلال الفريق الطبي، إلى المستشفيات لتقديم الخدمات العلاجية داخل مستشفيات وزارة الصحة».