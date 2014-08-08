جامعة الزقازيق تقيم مقرا دائما لها بسيناء لدعم مشروع قناة السويس الجديدة

قرر مجلس جامعة الزقازيق، فى اجتماعه الطارئ، برئاسة الدكتور أشرف الشيحى بخصوص تدشين قناة السويس الجديدة، تقديم كافة خبراتها وإمكاناتها العلمية والعملية دون مقابل لإنجاز المشروع القومى، وإقامة مركزا ومقرا دائما فى سيناء للجامعة.

ويتم تجهيز مقر الجامعة بسيناء ليعمل بشكل مستمر حتى بعد انتهاء المشروع لضمان استمرارية دعم وتنمية سيناء وتقييم ما يتم تحقيقه من انجازات.

وينظم المقر معسكرات عمل دائمة طوال العام للأساتذة والعاملين والطلاب للمشاركة الجادة والفعالة بالمشروع وليس فقط لمجرد التعرف عليه وعلى تطوره برعاية رئيس الجامعة، بالإضافة إلى تشكيل وفد من قيادات الجامعة لمقابلة المسئولين عن إدارة المشروع لتحديد المجالات التى يمكن أن تشارك الجامعة بها فى المشروع وتوزيعها جغرافيًا ونوعيًا.

وتقوم الجامعة بتنظيم ورشة عمل عاجلة ومفتوحة فور استكمال البند السابق لإثراء الحوار حول مجالات إسهام الجامعة وإصدار القرارات التنفيذية العاجلة، والدعوة بجدية من خلال الكليات ومراكز دراسات تنمية سيناء بالجامعة بعمل مشروع بحثى قومى فى كل التخصصات لخدمة المشروع وحل مشكلاته المستجدة ودراسة تنمية سيناء تنمية حقيقية فى كافة النواحى الاقتصادية والاجتماعية والهندسية والجغرافية والطبية.

وتكلف الجامعة عمداء الكليات بإعداد مقترحات لمشروعات ونقاط بحثية لانجاز المشروع المقترح وحل مشكلات التى تعوق التنمية فى سيناء فى كافة المجالات حتى يتم اقرار خطة بحثية، مجتمعية،عاجلة للجامعة فى سيناء يبدأ تنفيذها فورا، فضلًا عن تسهيل مهمة وحل مشكلات العاملين بالمشروع صحيا واجتماعيا للقانطين بحيز محافظة الشرقية الجغرافى لتوفير ظروف محفزى لهم للتفرغ للعمل والإنتاج.