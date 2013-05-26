العريان أول "قيادي إخواني" يخطئ في اسم مرسي ويستبدل به "محمد حسني"

كتب : محمد شنح منذ 22 دقيقة

واقعة تكررت كثيرا في وسائل الإعلام المصرية والعربية، وهي ذكر الرئيس السابق محمد حسني مبارك في أحاديث الإعلاميين بدلا من الرئيس الحالي محمد مرسي.

ولكن هذه المرة لم تأت على لسان أي قيادي بحزب الحرية والعدالة سوى نائب رئيس الحزب دكتور عصام العريان، الذي ورد الخطأ في اسم الرئيس على لسانه، اليوم، خلال حديثه لقناة "الجزيرة مباشر مصر"، قائلاً "فلول النظام السابق مصرين على إرباك وإفشال الرئيس محمد حسني"، ثم عاد وتدارك خطأه سريعا "محمد مرسي"، وجاء ذلك التصريح من "العريان" تعقيباً على المطالبات بالسماح لرجال الشرطة والقوات المسلحة للتصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة.

ومن أشهر الشخصيات، التي أخطأت في ذكر الرئيس الحالي محمد مرسي واستبدلته بسابقه، كانت الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والسوداني عمر البشير، ورئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند.