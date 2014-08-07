وزير الدفاع يتفقد القوات فى شمال سيناء.. ويشيد بدورهم فى مكافحة الإرهاب

تفقد الفريق أول صدقي صبحي، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية المتمركزة بشمال سيناء .

وقام القائد العام بالاطمئنان على الأحوال المعيشية والإدارية والمعنوية للعناصر المشاركة في العمليات الأمنية بسيناء، وأشاد بما حققوه من ضربات أمنية ناجحة لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على البؤر الإجرامية وتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت المهمة خلال الفترة الماضية .

وأعرب صدقى عن سعادته بما لمسه من استعداد جاد وروح معنوية عالية وإصرار على الوفاء بالمهام المقدسة المكلفين بها في حماية الشعب والتصدي لقوى التطرف والإرهاب التي تسهدف النيل من وحدة المجتمع وتماسكه.

وأشاد بالدور الوطني لشيوخ وعواقل وأهالي سيناء وجهودهم المستمرة لدعم القوات المسلحة، ومعاونتها في فرض السيطرة الأمنية وضبط العديد من العناصر التكفيرية، مؤكدًا أن نجاح القوات المسلحة والشرطة في حربهما على الإرهاب وتطهير سيناء من العناصر التكفيرية والإجرامية يرتكز على التعاون مع أبناء سيناء الشرفاء الذين يمثلون خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي.

وقام القائد العام بتكريم عدد من الضباط وضباط الصف والصناع والمجندين المتميزين من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المدنية، تقديرًا لجهودهم في تحقيق العديد من النجاحات الأمنية خلال المواجهات المستمرة للقضاء علي الإرهاب في سيناء .

ورافق الوزير قائد الجيش الثانى الميدانى ومدير أمن شمال سيناء .