قراصنة إنترنت روس يدخلون التاريخ

تمكنت مجموعة من قراصنة الإنترنت الروس من الحصول على أكثر من مليار من البيانات الشخصية السرية، وهو رقم قياسي جديد في عالم القرصنة الإلكترونية، ولم يتم حتى الآن من معرفة هوية القراصنة بالرغم من تحديد موقعهم.

تمكنت مجموعة من قراصنة الإنترنت الروس من الحصول على مليار من البيانات الشخصية من الإنترنت، وهو رقم قياسي جديد في عالم القرصنة الإلكترونية، ولم يعرف مستخدمو الإنترنت حتى الآن من منهم استهدف في عملية القرصنة هذه.

ويعتقد خبراء أمريكيون في أمن تكنولوجيا المعلومات أن القراصنة الروس تمكنوا من سرقة 1.2 مليار من بيانات الحسابات الشخصية والسرية لمستخدمي الإنترنت، وأهمها كلمات المرور التي تتوافق مع أسماء المستخدمين، إضافة إلى اختراق 500 مليون حساب إلكتروني وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

وأفادت شركة "أمن شبكات الإنترنت" هولد سيكيوريتي بأنه تم اختراق 420 ألف موقع أمريكي منها مواقع لشركات معروفة كما تمت سرقة معلومات حساسة تضمنتها هذه المواقع. كما قالت شركة "هولد" الأمريكية أنها نجحت في معرفة المواقع التي تم اختراقها، لكنها لا تريد الكشف عنها حتى لا تؤثر على سير التحقيقات.

وقال مدير شركة ألكس هولدن إن هؤلاء الهاكرز تمكنوا من الحصول على تلك المعلومات من خلال الإيميلات الدعائية، أو الإيميلات المزعجة التي تعرف باسم "سبام"، أومن خلال بعض البرامج الخبيثة. وتتخصص شركة" هولد" في فحص المواقع ومعرفة ما إذا كانت تعرضت للسرقة.

وتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد موقع القراصنة في جنوب وسط روسيا، ويفترض أنها مجموعة تتكون من أقل من عشرة أشخاص دون سن الثلاثين.

تجدر الإشارة إلى أنه في شهر سبتمبر الماضي اخترق هاكرز من شرق أوربا موقع الشبكة الأمريكية "تارغت"، وسرقوا تفاصيل أكثر من 40 مليون بطاقات ائتمان و70 مليون عنوان حسابات إلكترونية، وأرقام هواتف وتفاصيل أخرى.

شبكةعيونالإخبارية

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