مفاجأة ...السيسي يعترف بفضل ” مرسي ”

خلال خطابه اليوم فى تدشين مشروع محور قناة السويس أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن مشروع تطوير محور قناة السويس هو نفس ذلك المشروع الذى تم طرحه سابقا فى عهد الرئيس محمد مرسى مؤكدا انه والقوات المسلحة لم يقفوا أمام تنفيذ المشروع سابقا لأنهم لم ولن يقفوا أمام مصلحة الوطن ومصلحة أبناؤه مهما كان رئيس البلاد

جدير بالذكر أن السبب الرئيسى فى الخلاف بين الجيش ومحمد مرسى هو رفض الأخير إعطاء الجيش مسئولية تنفيذ المشروع وإصراره على عمل وزارة مستقلة بذاتها تسمى وزارة محور قناة السويس وعرض المشروع فى مناقصة عالمية

شبكةعيونالإخبارية

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