القبض على 3 من تنظيم الإخوان بالفيوم والإفراج عن آخر

شنت قوات الأمن بالفيوم مدعومة بقوات من الأمن المركزى، حملة مداهمات موسعة بمركز إبشواي، داهمت خلالها قريتي عبود وأبو بزلة ، لتسفر عن القبض على 3 من تنظيم الإخوان بينهم شقيقين وهم “إبراهيم سيد عبد الصادق – مهندس وصاحب شركة مقاولات”، وشقيقه “أحمد – أعمال حره”، و “خالد العسلي – صاحب ورشة موبيليا”، كما داهمت منازل كُلًا من “محمد كامل – موجة بالتربية والتعليم” والمرشح السابق لانتخابات مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، و “سالم فرجاني – صاحب محل للإدوات الكهربائية”، لكن يتم القبض عليهما نظرًا لعدم تواجدهما وقت المداهمة.

من جهة أخرى قررت نيابة بندر الفيوم الإفراج عن محمد شعبان من قرية منشأة عبد الله بعد فترة حبس استمرت عدة أشهر لاتهامه بالتظاهر بدون ترخيص والانضمام إلى جماعة محظورة.