اتحاد طلاب جامعة القاهرة يعلن بدء التسجيل فى معسكرات قادة المستقبل

أعلن اتحاد طلاب جامعة القاهرة، عن فتح باب الحجز فى معسكرات قادة المستقبل من خلال إدارة شئون الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة القاهرة، وذلك لطلاب وطالبات جامعة القاهرة للتثقيف وتنمية المهارات القيادية.

ويسجل "الفوج الأول" من يوم الأحد الموافق 17 أغسطس الجارى حتى 21 أغسطس من نفس الشهر، ويسجل "الفوج الثانى" من 24 أغسطس حتى 28 أغسطس، ويسجل "الفوج الثالث" من 31 أغسطس الجارى حتى 4 سبتمبر المقبل.

بينما يسجل "الفوج الرابع"، حسب بيان للاتحاد اليوم على الصفحة الرسمية على "فيس بوك"، 7 سبتمبر المقبل حتى 11 سبتمبر المقبل .