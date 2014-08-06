انقطاع الكهرباء 10 ساعات بعدة قرى بالغربية.. ومواطنون: سنقدم بلاغات للرئاسة

شهدت عدة مدن وقرى بمحافظة الغربية انقطاع التيار الكهربائي، الثلاثاء، لأكثر من 10 ساعات بـ«حجة تخفيف الأحمال»، مما تسبب في توقف مصانع بالمحلة عن العمل.

واشتكى سكان مراكز بسيون وكفرالزيات وقطور وطنطا وسمنود والمحلة وزفتى من انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات القرى بصورة متكررة لـ7 مرات في اليوم لمدة تجاوزت 10 ساعات، مما تسبب في إصابة السكان بالاستياء والغضب.

وفي قرى صالحجر وكفر الدوار وجناج وكتامه وكوم النجار ومشار والفرستق ومحلة اللبن في مركز بسيون وكفر الزيات، تسبب انطقاع الكهرباء في تلف المواد الغذائية وأدى إلى توقف عشرات من ثلاجات حفظ الخضار والفاكهة.

ويعتزم العشرات من سكان هذه القرى، حسبما قالوا لـ«المصري اليوم»: «تقديم بلاغات جماعية لرئاسة الجمهورية يطالبون فيها بالتحقيق من انقطاع الكهرباء الدائم».