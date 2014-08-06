بدء مقابلات مرشحي الضباط في أكاديمية شرطة دبي

ترأس اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب، صباح أمس الأول، لجنة المقابلات الشخصية لاختيار طلاب الثانوية العامة البالغ عددهم (502) طالب، الراغبين في الالتحاق بالدفعة السادسة والعشرين من مرشحي الضباط في الأكاديمية، للعام الدراسي 2014/2015م.

وبدأت لجنة مقابلات الطلبة المرشحين أعمالها، في مبنى أكاديمية شرطة دبي، لاختيار المتقدمين للدراسة على نفقة القوة سواء في الجامعات المحلية أو البعثات الخارجية، البالغ عددهم (69) طالبا وطالبة من مواطني الدولة، بحضور اللواء سلطان محمد بن تويه، واللواء محمد سعيد بخيت، مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، والعميد أحمد محمد رفيع، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعميد الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون المراكز والمخافر، والعقيد فهد سيف سلطان المطوع، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والعقيد الدكتور عارف محمد عبد الرحيم، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالنيابة، والعقيد راشد خليفة بن درويش الفلاسي، مدير إدارة شؤون الطلبة المرشحين، والرائد حمد عامر بن دعفوس، مدير إدارة الاختيار والتوظيف بالنيابة، منسق ومقرر اللجنة.

دراسة مستفيضة

ومن جهته أكد العميد أحمد محمد رفيع، أن الإدارة العامة للموارد البشرية، وبعد دراسة مستفيضة ودقيقة لمتطلبات واحتياجات سوق العمل وضعت العديد من الشروط والمعايير النموذجية التي يجب توافرها في الطلبة المتقدمين للدراسة في الأكاديمية، وكذلك الراغبين في الدراسة على نفقة القوة، وذلك وفقا للتخصصات العلمية المطلوبة، من أجل اختيار أفضل الكفاءات من العناصر المتقدمة، بحيث تتناسب مع المواصفات التي تلبي طموحات القيادة العليا لشرطة دبي، وترتقي إلى مستوى الرؤى والتطلعات.

شروط التقديم

وقال العميد أحمد رفيع: إن شروط التقديم تتمثل في أن يكون المتقدم من مواطني الدولة ومن الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في أحد قسميها العلمي أو الأدبي بنسبة لا تقل عن (85%) للعلمي و(70%) للأدبي، وألا يكون المتقدم قد مضى على حصوله على الشهادة أكثر من سنتين، بالإضافة أن يكون محمود السيرة، حسن السلوك، وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد على أربعة وعشرين عاما، وألا يقل طوله عن (165 سنتيمتراً)، وأن يكون لائقاً صحياً وجسمياً وخالياً من الأمراض المعدية، ويجتاز الفحوصات الطبية والنفسية المقررة بنجاح.