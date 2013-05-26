شركة إسرائيلية متخصصة فى تصنيع السيارات الكهربائية تطلب إشهار إفلاسها

تقدمت شركة "بيتر بليس" الإسرائيلية لتصنيع السيارات الكهربائية، اليوم الأحد، بطلب لإشهار إفلاسها بسبب عدم تحقيقها نسبة المبيعات المتوقعة.

وخسرت الشركة، منذ إطلاقها عام 2008 وسط حالة من الجلبة، نحو ثلاثة مليارات شيكل (800 مليون دولار).

وباعت الشركة أول مركباتها من طراز "رينو فلوانس" الكهربائية قبل عام، ولكنها لم تبع سوى بضعة مئات وليس الآلاف كما كانت تأمل. ويقول الخبراء إن أسعار هذه السيارات كانت مرتفعة بصورة مبالغ فيها.

وتجدر الإشارة إلى أن "بيتر بليس" التى يقع مقرها رسميا فى كاليفورنيا تدير شبكة من محطات تحويل البطاريات.

وأعلنت "إسرائيل كوربوريشن المحدودة" كبرى الشركات القابضة فى إسرائيل والتى تمتلك حصة 30% من "بيتر بليس" أنها لن تستمر فى الاستثمار فى الشركة.

وقالت الشركة فى بيان: "تعلن بيتر بليس أنها تقدمت بطلب اليوم لحل الشركة وتعيين مصفى مؤقت".

وأوضحت أنه رغم الجهود القوية التى بذلت على مدار الأشهر الستة الماضية فإن "العوائد لا تزال غير قادرة على تغطية تكاليف التشغيل".