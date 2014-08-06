محافظ بورسعيد السابق: مشروع قناة السويس سيحول مصر لكائن حي

قال اللواء مصطفى كامل محافظ بورسعيد السابق، إن مشروع قناة السويس الجديدة، سيحول الدولة المصرية إلى كائن حى، مشيراً إلى أن هذا المشروع هو القاطرة الحقيقية للأمن القومى لمصر.

وأضاف كامل عبر لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أن مصر فى حالة تحدٍ حقيقية حالياً، ولابد من تكون التنمية نابعة من الذات، مشيراً إلى أن الأمن المصرى يتعرض إلى مؤامرة كبرى، ومشروع قناة السويس سيدفعنا للخروج من هذه الأزمة.

ولفت إلى أن مصر مستهدفة من دول الفرس واصفاً دولة قطر بـ"الدولة القزمة"، التى لا تريد الإصلاح للوطن العربى.