بالصور .. العاملون بالمحاكم ينظمون وقفة أمام القضاء العالي لزيادة المرتبات

نظم عدد من للعاملين بنيابات ومحاكم مصر اليوم وقفة إحتجاجية أمام دار القضاء العالي ، للمطالبة بالمساواة بزملائهم في حق التعيين والعمل بالهيئات القضائية .

كما طالب المحتجون بالمساواة في المرتبات، وصرف مكافأة شهور الصيف لموظفى المحاكم والنيابات أسوة بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والوزارة.

وقال العاملون في بيان لهم ” ان مطالبهم تتضمن تفعيل دور النقابه العامه للعاملين بنيابات ومحاكم مصر في المناقشات الدائره حول تعديل قانون السلطة القضائية، وتوحيد جدول المرتبات والمميزات الماليه والبدلات وغيرها دون تمييز بين موظفي جهه او هيئه قضائيه واخري، واصدار توصيه بمشاركه النقابه العامه للعاملين بنيابات ومحاكم مصر في مؤتمر العداله كممثل شرعي عن موظفي محاكم ونيابات مصر.

وأعلن العاملون عن المطالب الأدبيه المتمثله في الكرامه والمكانه الادبيه اللائقه بالجهاز الذي يعملون به، والمساواة والقضاء علي اي تمييز بين العاملين.

من جانبه قال “رمضان غريب” نائب النقيب العام ، والمتحدث الرسمي لنقابة العاملين بالنيابات ، ان تلك الوقفة جائت لتوجيه رسالة للمسئولين إنه ليست لدي أحد بتلك الوقفة مطلب فئوي ، ولكن المحتجين يطالبون بالمساواة وظيفياً ومالياً ومعنوياً في العمل والتعيين بوزارة العدل .