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رئيس «النور» يطالب محلب بالاهتمام بالريف: لا يقل سوءًا عن العشوائيات

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طالب الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، بالاهتمام بالريف المصري سواءً في الوجه البحري أو الصعيد، مشيرًا إلى أن حال الريف المصري لا يقل سوءًا عن العشوائيات.

وأوضح «مخيون»، في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن الريف المصري عانى من الإهمال الشديد طوال العقود السابقة، وفقدان البنية التحتية والحرمان من الخدمات الأساسية في مجالات «الطرق، الصحة، والمياه والصرف الصحي»، حيث كان الاهتمام مصروفًا تجاه المدن الكبيرة والأماكن والقرى السياحية.

وأضاف رئيس حزب النور أن الإعلام لا يهتم بقضايا الريف ولا بمشاكل الفلاحيين، حيث أن الفلاح لا يوجد من يتكلم باسمه أو يدافع عن حقوقه في حين أنه يمثل غالبية المجتمع المصري.

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