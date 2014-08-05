أخبار عاجلة

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف :لدينا مبررات لحجم التفاوت في حقوق الإنسان المصري -
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فابيو كابيلو: بيلوتي أفضل من باتيستوتا -
حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - عماد الدين حسين : ترامب وجه ضربة قاصمة لجماعة الإخوان الإرهابية -
تغطية خاصة - هاني خلاف :هناك جماعات تابعة للإخوان في بعض الدول لا تقوم به الإخوان في مناطق أخرى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 4 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الاثنين 3 أبريل 2017 -
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هل تكون كيم كاردشيان أنجلينا جولي الجديدة؟

Google+ Print

الثلاثاء 05-08-2014 14:26

تزامناً مع عرض الحلقات التي صُوّرت في تايلاند، ضمن مسلسل تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians، نشرت النجمة Kim Kardashian صوراً جديدة لها على صفحتها، في موقع إنستغرام، وهي تجلس إلى جانب طفلة يتيمة تنوي تبنّيها، تمثّلاً بسلوك النجمة العالمية Angelina Jolie.

 

واستذكرت كيم من خلال الصور عطلتها في تايلاند، حين اتّبعت خطوات مندوبة الأمم المتحدة، التي وصفتها سابقاً بالغبيّة، حين وقعت في حبّ طفلة يتيمة تُدعى Pink، ويبلغ عمرها 12 عاماً، وذلك خلال زيارتها لدار أيتام.

 

واللافت أنّKim فكّرت جديّاً في التبنّي، إذ اتصلت بزوجها Kanye West وطلبت منه أن تأخذ الطفلة معها إلى أمريكا.

 

وبرغم أنّ جواب زوجها على الموضوع لم يُعرف، إلا أنّ النّجمة ذكرت عند نشر الصور أنّها ستعود مجدّداً إلى تايلاند، ما يجعل فرضيّة التبنّي قائمة.

 

يُذكر أنّ Kim استغلّت وجودها في تايلاند لتختبر شعور Leonardo DiCaprio و Kate Winslet، حين وقفا في عرض البحر على مقدّمة السفينة، ونشرت العديد من الصور لها في نفس المشهد.

 

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي