هل تكون كيم كاردشيان أنجلينا جولي الجديدة؟

تزامناً مع عرض الحلقات التي صُوّرت في تايلاند، ضمن مسلسل تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians، نشرت النجمة Kim Kardashian صوراً جديدة لها على صفحتها، في موقع إنستغرام، وهي تجلس إلى جانب طفلة يتيمة تنوي تبنّيها، تمثّلاً بسلوك النجمة العالمية Angelina Jolie