هل تكون كيم كاردشيان أنجلينا جولي الجديدة؟

تزامناً مع عرض الحلقات التي صُوّرت في تايلاند، ضمن مسلسل تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians، نشرت النجمة Kim Kardashian صوراً جديدة لها على صفحتها، في موقع إنستغرام، وهي تجلس إلى جانب طفلة يتيمة تنوي تبنّيها، تمثّلاً بسلوك النجمة العالمية Angelina Jolie

واستذكرت كيم من خلال الصور عطلتها في تايلاند، حين اتّبعت خطوات مندوبة الأمم المتحدة، التي وصفتها سابقاً بالغبيّة، حين وقعت في حبّ طفلة يتيمة تُدعى Pink، ويبلغ عمرها 12 عاماً، وذلك خلال زيارتها لدار أيتام.

واللافت أنّKim فكّرت جديّاً في التبنّي، إذ اتصلت بزوجها Kanye West وطلبت منه أن تأخذ الطفلة معها إلى أمريكا.

وبرغم أنّ جواب زوجها على الموضوع لم يُعرف، إلا أنّ النّجمة ذكرت عند نشر الصور أنّها ستعود مجدّداً إلى تايلاند، ما يجعل فرضيّة التبنّي قائمة.

يُذكر أنّ Kim استغلّت وجودها في تايلاند لتختبر شعور Leonardo DiCaprio Kate Winslet ، حين وقفا في عرض البحر على مقدّمة السفينة، ونشرت العديد من الصور لها في نفس المشهد.