بالفيديو.. لحظة تفجير الساتر الترابي لبدء مشروع قناة السويس

فجّر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، ساترًا ترابيًا لإعطاء إشارة البدء في مشروع قناة السويس الجديدة (محور قناة السويس).

وقال السيسي عند لحظة التفجير: «أنا مش هفجر ده أو مش هبدأ ده لوحدي أنا بقول إحنا مع بعض، فمن فضلكم تعالوا معايا هنا وأنا عايز الولاد الصغيرين والشباب الكبار من كل حتة في مصر يكونوا جنب مني هنا دلوقت».

ودوى صوت الزغاريد تزامنًا مع تفجير الساتر الترابي، وتلاها إذاعة أغنية «على باب مصر».

ووقع السيسي على وثيقة بدء حفر مشروع قناة السويس الجديدة، وقدم الوثيقة إلى السيسي، الفريق مهاب مميش، رئيس قناة السويس.

كما أعطى السيسي إشارة البدء لحفر مشروع قناة السويس الجديدة، بمشاركة الحضور وعدد من الأطفال، الذين قاموا بتفجير الساتر الترابي الذى يعطى إشارة بدء الحفر.